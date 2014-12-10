全球能源：明年亚洲LNG价格料至多下跌30%，因供应过剩且油价下跌

**最后的一搏？**

2011年日本福岛核泄露事故后亚洲LNG需求大增，因日本核反应堆闲置，同时LNG长期合约价格受油价影响而上涨。

但市场正在发生改变。就韩国来说，一些之前曾关闭的反应堆多数已重启，正在替代LNG，同时火力发电厂也以高利用率在运行。

日本低迷的经济表现也抑制了需求，尽管需求仍处于较高水准；另外中国的需求也遭遇打击，经济增速的放缓促使买家在全球市场转售之前进口的LNG。

LNG价格不太可能贵过廉价的低硫重油产品。

Wood Mackenzie的Thompson称，如果布兰特原油价格为每桶70美元，那么低硫油价格将抑制LNG现货价格止步于每百万英热单位10.50美元。

考虑到北半球冬季几个月中亚洲能源需求达到峰值，以及油的长期合约通常有六到九个月的滞后期，之后才会反应到价格当中，近期油价下跌的影响将会在2015年第二季左右显现。

“2015年第一季可能将是LNG价格的最后一搏。如果东北亚天气再度温和，那么价格涨势可能将迟滞，未来几年将供应过剩，”Energy Aspects的Trevor Sikorski称。

瑞士信贷称，明年澳洲将向市场供应约500万吨，因推迟出运而比初步预期少1,400万吨。

“买家相对乐见推迟出运和涨势放缓，因为他们眼下确实不需要这么多供应，”Thompson称。(完)