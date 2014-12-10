全球能源：明年亚洲LNG价格料至多下跌30%，因供应过剩且油价下跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
**最后的一搏？**
2011年日本福岛核泄露事故后亚洲LNG需求大增，因日本核反应堆闲置，同时LNG长期合约价格受油价影响而上涨。
但市场正在发生改变。就韩国来说，一些之前曾关闭的反应堆多数已重启，正在替代LNG，同时火力发电厂也以高利用率在运行。
日本低迷的经济表现也抑制了需求，尽管需求仍处于较高水准；另外中国的需求也遭遇打击，经济增速的放缓促使买家在全球市场转售之前进口的LNG。
LNG价格不太可能贵过廉价的低硫重油产品。
Wood Mackenzie的Thompson称，如果布兰特原油价格为每桶70美元，那么低硫油价格将抑制LNG现货价格止步于每百万英热单位10.50美元。
考虑到北半球冬季几个月中亚洲能源需求达到峰值，以及油的长期合约通常有六到九个月的滞后期，之后才会反应到价格当中，近期油价下跌的影响将会在2015年第二季左右显现。
“2015年第一季可能将是LNG价格的最后一搏。如果东北亚天气再度温和，那么价格涨势可能将迟滞，未来几年将供应过剩，”Energy Aspects的Trevor Sikorski称。
瑞士信贷称，明年澳洲将向市场供应约500万吨，因推迟出运而比初步预期少1,400万吨。
“买家相对乐见推迟出运和涨势放缓，因为他们眼下确实不需要这么多供应，”Thompson称。(完)
(编译 许娜/于春红; 审校 王洋)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。