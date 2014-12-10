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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 14:16 BJT

日本债市：股市挫跌推动公债上扬，指标收益率降至20个月低位

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.080% +1.0 0.070%

10年期公债 0.405% -1.0 0.415%

20年期公债 1.140% -2.5 1.165%

30年期公债 1.375% -4.0 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.42 +0.02 147.40

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 白云/蔡美珍)
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