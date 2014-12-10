香港个股：昆仑能源将压缩LNG及主干网业务投资，以应对低油价趋势

路透香港12月10日 - 中国石油 旗下天然气终端业务分支--昆仑能源 周三称，估计低油价趋势将会持续一段较长时间，令此前大力发展的液化天然气（LNG）业务利润空间收窄，因此下一步将调整投资结构，压缩LNG等业务支出。

昆仑能源主席吴恩来出席股东特别大会后向记者表示，目前原油价水平对公司的上游以及LNG加工业务利润均有影响，估计低油价趋势将会持续一段较长时间，主要受行业供求关系以及国际局势变化影响，因此公司将调整投资结构，压缩在LNG和主干网等领域投资，以提升整体投资的质量。

“LNG在一段时间内不会再增加新的生产能力，以应对市场变化。”他说，“下一步会专注于具增长性的城市燃气和管网，并加大开发新市场的力度以及继续开发物流设施，同时会认真研究发展天然气化工业务。”

他并指出，天然气作为化工原料，在氢、氮化工市场需求巨大，但这项业务发展需时。

自今年初以来，亚洲LNG现货价格LNG-AS已经下跌逾一半，至不到10美元/百万英热单位。根据对分析师和咨询顾问的调查，2015年亚洲液化天然气(LNG)价格预计将下跌至多30%，因为市场进入供应过剩时期，而且受到油价下跌的影响。

油价周三重拾跌势，布兰特原油期货 盘中曾跌至每桶65.78美元，但仍守在五年低位65.29美元上方。

原油价走低加上中国上调天然气价，令国内天然气需求减少，对昆仑能源来说无疑是“两头挤压”，亦令人关注中国天然气价改革步伐。

吴恩来认为，如果可以等待用户的承受能力上升或者天然气作为工业原料的发展更为稳固时推进改革，或会更好。

中国于2013年6月出台天然气价改革“三步走”方案，透过逐步提价使得天然气与可替代能源之间差价缩小，并保持合理比价关系。明年将踏出最后一步，即存量气与增量气并轨。

截至今年6月，昆仑能源拥有12座LNG加工厂，总生产能力达到718万立方米/日。其所属的江苏和大连LNG接收站的天然气气化量合计28.79亿立方米。