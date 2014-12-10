中国外汇：明年起企事业外汇违规信息纳入征信系统并展示五年--外管局

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透北京12月10日 - 为强化外汇领域失信惩戒机制，促进外汇市场主体依法合规经营，中国国家外汇管理局周三表示，自2015年1月1日起，全国范围内因套汇等活动构成实质性违规，并受到行政处罚的相关违规信息将按季度汇总纳入征信系统，并展示五年。
外管局网站刊登的新闻稿称，已与中国人民银行征信中心在京签署相关外汇违规信息数据库采集的合作备忘录，此举旨在推进金融监管部门信用信息的交换与共享，扩大外汇信用信息应用，强化外汇领域失信惩戒机制，促进外汇市场主体依法合规经营。
“各外汇市场主体应以此为契机，进一步增强依法合规经营意识，加强内部控制，提升管理水平，规范外汇业务经营行为。”外管局表示。（完）
浏览全文，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/ (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。