路透基点：海通恒信贷款规模增至1.52亿美元，敲定额度分配--TRLPC

路透香港12月10日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，海通 恒信国际租赁有限公司(原“恒信金融租赁有限公司”)已将其两年期海外 定期贷款案规模从1.5亿美元提高至1.52亿美元。 牵头行兼簿记行交通银行、恒生银行和汇丰银行各自承贷3,500万美 元。恒生银行还担任额度管理行。 大丰银行承贷1,500万美元，兆丰国际商业银行承贷1,000万美元。 中华开发工业银行和台湾万泰银行各自承贷600万美元。台中商业银 行国际金融业务分行(OBU)和台新国际商业银行各承贷500万美元。 据消息人士，本案在周三签订。 本案以应收帐款为抵押，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加 码275个基点，平均期限为约1.85年。 银行应邀分三个层级参贷： 承贷3,000万美元及以上，获得牵头行头衔，综合收益为372个基点， 前端费179个基点； 承贷2,000万-2,900万美元，获得主办行头衔，综合收益为365个基点 ，费用166个基点； 承贷1,000万-1,900万美元，获得安排行头衔，综合收益为360个基点 ，费用157个基点。 海通恒信向中国建筑、医疗、教育和科技行业的中小企业提供设备租 赁服务。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)