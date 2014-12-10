路透基点：海通恒信贷款规模增至1.52亿美元，敲定额度分配--TRLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透香港12月10日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，海通 恒信国际租赁有限公司(原“恒信金融租赁有限公司”)已将其两年期海外 定期贷款案规模从1.5亿美元提高至1.52亿美元。 牵头行兼簿记行交通银行、恒生银行和汇丰银行各自承贷3,500万美 元。恒生银行还担任额度管理行。 大丰银行承贷1,500万美元，兆丰国际商业银行承贷1,000万美元。 中华开发工业银行和台湾万泰银行各自承贷600万美元。台中商业银 行国际金融业务分行(OBU)和台新国际商业银行各承贷500万美元。 据消息人士，本案在周三签订。 本案以应收帐款为抵押，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加 码275个基点，平均期限为约1.85年。 银行应邀分三个层级参贷： 承贷3,000万美元及以上，获得牵头行头衔，综合收益为372个基点， 前端费179个基点； 承贷2,000万-2,900万美元，获得主办行头衔，综合收益为365个基点 ，费用166个基点； 承贷1,000万-1,900万美元，获得安排行头衔，综合收益为360个基点 ，费用157个基点。 海通恒信向中国建筑、医疗、教育和科技行业的中小企业提供设备租 赁服务。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。