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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 14:28 BJT

路透基点：海通恒信贷款规模增至1.52亿美元，敲定额度分配--TRLPC

路透香港12月10日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，海通
恒信国际租赁有限公司(原“恒信金融租赁有限公司”)已将其两年期海外
定期贷款案规模从1.5亿美元提高至1.52亿美元。
    
    牵头行兼簿记行交通银行、恒生银行和汇丰银行各自承贷3,500万美
元。恒生银行还担任额度管理行。
    
    大丰银行承贷1,500万美元，兆丰国际商业银行承贷1,000万美元。
    
    中华开发工业银行和台湾万泰银行各自承贷600万美元。台中商业银
行国际金融业务分行(OBU)和台新国际商业银行各承贷500万美元。
    
    据消息人士，本案在周三签订。
    
    本案以应收帐款为抵押，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加
码275个基点，平均期限为约1.85年。
    
    银行应邀分三个层级参贷：
    承贷3,000万美元及以上，获得牵头行头衔，综合收益为372个基点，
前端费179个基点；
    承贷2,000万-2,900万美元，获得主办行头衔，综合收益为365个基点
，费用166个基点；
    承贷1,000万-1,900万美元，获得安排行头衔，综合收益为360个基点
，费用157个基点。
    
    海通恒信向中国建筑、医疗、教育和科技行业的中小企业提供设备租
赁服务。(完)

  
 (编译 朱晓军；审校 高琦)
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