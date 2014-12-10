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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 16:55 BJT

台湾央行：共发行1,111亿台币存单，存单发行余额增473亿

路透台北12月10日 - 台湾央行周三公布，台湾央行共发行1,111亿台币存单。与今日存单到期金额638亿台币相较，存单发行余额增473亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,093

91天期 0.93 13

182天期 1.05 5

央行上日共发行1,897亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,742.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为226亿台币，累积超额准备为831亿台币、加计前期1%的超额准备为2,590亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
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