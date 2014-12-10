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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 14:21 BJT

日本股市：重挫2.3%收在近两周低位，受希腊疑虑和日圆走强打击

路透东京12月10日 - 日本股市周三下滑，因日圆走强促使投资者抛售出口类股；此外有关希腊政局不确
定性的忧虑和油价下跌也打压了风险偏好。
    
    日经指数 下挫2.3%，收报17,412.58点，为11月28日以来低点。
    
    日圆上扬导致出口类股Fanuc 挫跌3.3%，日产汽车 收低3.4%。丰田汽车 则下滑3
.1%。
    
    东证股价指数 下滑2.0%报1,406.83点。JPX-日经400指数 收低2.2%至12,765.54。(完)
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