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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 14:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受空头回补所助重新站上119.00，市场走势振荡

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    * 缺乏流动性和成交意愿是导致走势振荡的原因之一
    * 日经指数从低点17,308.82反弹，扶助美元/日圆回升
    * 日经指数收低2.25%或400.80点，报17,412.58点
    * 相比之下，沪综指目前大涨，日内涨幅为1.96%
    * 市场仍担心收盘前会出现大跌，美元/日圆投资者惴惴不安(完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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