《汇市简讯》美元/日圆受空头回补所助重新站上119.00，市场走势振荡

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
0604GMT * 缺乏流动性和成交意愿是导致走势振荡的原因之一 * 日经指数从低点17,308.82反弹，扶助美元/日圆回升 * 日经指数收低2.25%或400.80点，报17,412.58点 * 相比之下，沪综指目前大涨，日内涨幅为1.96% * 市场仍担心收盘前会出现大跌，美元/日圆投资者惴惴不安(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。