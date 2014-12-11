台湾金融：金控业前11月获利共约2,888亿台币，累计盈余由富邦金夺冠

路透台北12月11日 - 台湾15家上市柜金控公布2014年前11月获利共达2,888.6亿台币，其中以富邦金控以592.15亿台币获利拔得头筹，国泰金控则以487.3亿元获利暂居第二。
富邦金控表示，今年前11月税后盈余较去年同期增加83.9%，再创历史新高。旗下富邦人寿前11月税后盈余达337.09亿台币，占金控税后获利逾半，为金控重要的获利引擎，较去年同期成长77%。
官股金控中则以兆丰金控表现最为亮丽，前11月获利281亿台币居于领先，第一金控及华南金控今年累计税后盈余也达百亿台币水准。
金控名称 今年11月税后获利 累计税后获利(单位:亿台币)
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富邦金控 26.25 592.15
国泰金控 17.9 487.3
中信金控 23.98 404.78
兆丰金控 20.49 281.04
台新金控 11.1 149.9
第一金控 7.76 134.19
华南金控 11.79 120.53
元大金控 9.03 160.15
玉山金控 8.43 100.88
合库金控 8.57 99.47
新光金控 5.90 84.78
永丰金控 7.44 134.14
开发金控 8.59 99.69
国票金控 1.61 16.48
日盛金控 1.29 23.12
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合计 170.13 2,888.6
资料来源：根据各公司公告获利数。(完)
(记者 詹静宜 审校 董永年)