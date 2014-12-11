中国公开市场：今日不进行任何操作，本周将净投放资金50亿元

路透上海12月11日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，至此正回购已连续五次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金50亿元人民币。

公开市场周二仍未有任何操作，但逆回购未出手令部分机构略感失落。业内人士指出，目前银行间流动性稳中偏紧，且机构年底资金面预期谨慎，致市场期盼逆回购注水呼声不断，但在当前股市持续火爆上涨的压制下，央行短期不作为亦在情理之中。

据路透统计，本周公开市场有50亿元资金到期，全部为正回购，已于周二到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。

而三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。(完)

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