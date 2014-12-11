中国行业：小南国等组建的餐饮B2B采购平台上线，首批订单120亿元

路透上海12月11日 - 中国传统行业正在积极“触网”，希望通过互联网加速自身转型。小南国 等国内一线餐饮品牌联合新加坡第一家集团等海外企业，组建的中国最大的餐饮饭店产业链B2B（企业对企业）服务平台周四正式上线，目前该平台已获价值120亿元人民币的订单。

小南国与浙江向阳渔港作为发起人,并邀请新加坡新一家、味千 、外婆家等42家作为联合发起人，组建众美联（香港）投资公司，并搭建起众美联采购平台，吸引数千家供应商和餐饮企业加盟。

“传统企业必须要与互联网相结合，诸如数据、信息等要素，需要通过互联网来解决。”小南国董事局主席王慧敏表示。

小南国与向阳渔港初期向众美联投资1.2亿元人民币，其他42家联合发起人亦投入相当多的资本，数亿元的资本金已能够支撑该电商平台未来几年的业务发展。

对于未来该平台的融资和上市设想，王慧敏表示，产业链平台一定要与资本相结合，具体何时融资要看公司发展需要。

与阿里巴巴 旗下全球最大采购批发平台1688.COM不同，众美联平台为餐饮行业垂直专业平台，而且众美联主要服务于下游买家，1688.COM主要服务于供应商。

“我们（发起人）自己就是市场。”向阳渔港董事长及众美联董事长朱晓霞表示，初期的120亿元订单中，有90亿元来自这45家发起人，占这些发起人线下采购额总量的两成左右。

中国餐饮行业年收入约3万亿元，是国内继房地产和汽车业之后产业规模最大产业，但餐饮业内企业集中度不高，经营成本居高不下，而且各企业的采购机制比较滞后，食品质量、食品安全一直是众多餐饮企业困挠的问题。