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市场报道 | 2014年 12月 10日 星期三 15:22 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落后弱势整理

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    * 澳元/美元升0.33%，美元/日圆跌0.46%，澳元/美元升0.38%，美元
/人民币跌0.11%
    * 日股日经指数收挫2.25%，中国沪综指收高2.96%，布兰特原油期货
跌0.93%，美国10年期公债收益率2.2182%
    * 中国11月CPI同比涨幅创五年最低，通缩风险拓宽货币政策空间 
    * 美国国会解决政策争议，达成1.1万亿美元支出法案 
    * 《焦点》中国股民跑步追牛市，但高风险保证金交易刺激市场震荡
 (完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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