《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落后弱势整理

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
0706GMT * 澳元/美元升0.33%，美元/日圆跌0.46%，澳元/美元升0.38%，美元 /人民币跌0.11% * 日股日经指数收挫2.25%，中国沪综指收高2.96%，布兰特原油期货 跌0.93%，美国10年期公债收益率2.2182% * 中国11月CPI同比涨幅创五年最低，通缩风险拓宽货币政策空间 * 美国国会解决政策争议，达成1.1万亿美元支出法案 * 《焦点》中国股民跑步追牛市，但高风险保证金交易刺激市场震荡 (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。