表格：外资在韩国股市卖超1,507亿韩元，此前曾连续八天买超

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透首尔12月10日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资 当日在韩国股市卖超1,507亿韩元，此前曾连续八天买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 12月10日 -150.7 -77.1 109.5 12月 9日 231.6 -9.7 -39.4 12月 8日 106.5 -71.4 -31.3 12月 5日 231.1 -174.8 -62.6 12月 4日 44.4 199.5 -267.9 12月 3日 46.3 -14.5 -102.7 12月 2日 47.1 -89.5 -37.0 12月 1日 62.7 -209.6 122.6 11月28日 52.6 -151.2 94.1 11月27日 -23.3 37.5 -12.8 11月26日 76.4 -7.0 -69.8 11月25日 387.5 42.3 -415.8 11月24日 353.3 86.6 -443.4 11月21日 58.6 70.1 -149.5 11月20日 386.3 142.5 -89.2 ---------------------------------------------- 本月以来 619.0 -447.2 -308.7 ---------------------------------------------- 今年以来 7,769.8 -3,119.2 -2,365.2 ---------------------------------------------- (完)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。