全球金市：黄金接近七周高点，受助于避险需求

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
“若金融市场对中国股市下跌、欧元区再度出现主权风险疑虑和外汇 市场振荡感到不安，那将是黄金走高的绝佳机会，”汇控分析师James St eel指出。 0718GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,236.10美元。昨日金价 一度跳升至每盎司1,238.70美元的10月23日以来高位，终场收高2%。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金 持仓量周二增加0.37%至721.81吨，这也是可能提振金价的一个因素。 该基金持仓仍非常接近六年低点，因为投资者担心，预期中的美国升 息可能压制黄金需求。近期强劲的美国经济数据已经促使投资者认为，美 国不久后就将升息。 ----------------------0718GMT-------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1236.1 5.71 0.46 现货银 17.17 0.13 0.76 现货铂金 1251.2 5.9 0.47 现货钯金 812 3.95 0.49 COMEX期金 1236.9 4.9 0.4 COMEX期银 17.215 0.081 0.47 汇率 欧元/美元 1.2386 美元指数 88.601 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/徐文焰；审校 王洋/蔡美珍)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。