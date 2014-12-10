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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 15:51 BJT

全球金市：黄金接近七周高点，受助于避险需求

“若金融市场对中国股市下跌、欧元区再度出现主权风险疑虑和外汇
市场振荡感到不安，那将是黄金走高的绝佳机会，”汇控分析师James St
eel指出。
    
    0718GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,236.10美元。昨日金价
一度跳升至每盎司1,238.70美元的10月23日以来高位，终场收高2%。
    
    全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金
持仓量周二增加0.37%至721.81吨，这也是可能提振金价的一个因素。
    
    该基金持仓仍非常接近六年低点，因为投资者担心，预期中的美国升
息可能压制黄金需求。近期强劲的美国经济数据已经促使投资者认为，美
国不久后就将升息。
    
    ----------------------0718GMT--------------
                      价格    变动     涨跌%

    现货金          1236.1    5.71     0.46
    现货银           17.17    0.13     0.76
    现货铂金        1251.2     5.9     0.47
    现货钯金           812    3.95     0.49
    COMEX期金       1236.9     4.9      0.4
    COMEX期银       17.215   0.081     0.47
    汇率
    欧元/美元       1.2386
    美元指数        88.601
    
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 艾茂林/徐文焰；审校 王洋/蔡美珍)
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