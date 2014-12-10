全球金市：黄金接近七周高点，受助于避险需求

“若金融市场对中国股市下跌、欧元区再度出现主权风险疑虑和外汇 市场振荡感到不安，那将是黄金走高的绝佳机会，”汇控分析师James St eel指出。 0718GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,236.10美元。昨日金价 一度跳升至每盎司1,238.70美元的10月23日以来高位，终场收高2%。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金 持仓量周二增加0.37%至721.81吨，这也是可能提振金价的一个因素。 该基金持仓仍非常接近六年低点，因为投资者担心，预期中的美国升 息可能压制黄金需求。近期强劲的美国经济数据已经促使投资者认为，美 国不久后就将升息。 ----------------------0718GMT-------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1236.1 5.71 0.46 现货银 17.17 0.13 0.76 现货铂金 1251.2 5.9 0.47 现货钯金 812 3.95 0.49 COMEX期金 1236.9 4.9 0.4 COMEX期银 17.215 0.081 0.47 汇率 欧元/美元 1.2386 美元指数 88.601 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/徐文焰；审校 王洋/蔡美珍)