更新版 1-中国汇市：人民币宽幅震荡后收升，通胀逊预期未有明显影响

* 人民币宽幅震荡后收升 * 中间价连续第四日走强，并续创逾九个月新高 * 盘初习惯性购汇力量遭遇结汇力量打压 * 通胀数据逊于预期对汇市影响不明显 路透北京12月10日 - 中国人民币兑美元 周三宽幅震荡后收升，中间价连续 第四日走强并续创逾九个月高位。交易员称，盘初习惯性购汇力量与通胀数据逊于预期一度 压低汇价；但随后市场结汇力量持续增强，最终逆转汇市弱势。 他们并称，继昨日收盘跌破6.18元技术关口后，虽有部分习惯性购汇盘，但市场结汇力 量明显增强，看空人民币的情绪缓解，多空胶着并实现转换，带动日内即期汇价宽幅震荡逾 三百点。 “早盘有人买（美元），6.2上不去又原路返回来。最近波动比较大。”一股份行交易 员称，短期人民币可能还会维持宽幅震荡的格局，后市走弱动能犹存，亦有可能再度突破6. 20元。 另一家股份行交易员指出，不排除有海外做空人民币的热钱流入，不过企业预期转化迅 速，市场上多空力量逆转较快，说明对后市走向有分歧。 他并称，中间价连续第四日走升，并续创逾九个月新高，显示央行有意不让人民币汇率 过度贬值。 对于今日新出炉的中国通胀数据，交易员指出，对今天交易的直接影响并不明显，但逊 于预期的数据一定程度加重看空人民币的情绪。 中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间 里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。 全球汇市方面，美元周三维持疲态，因多头仓位大幅削减。随着年底临近，投资者寻找 理由了结获利。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1768 6.1855 0.14% 中间价 6.1195 6.1231 0.06% 成交额 159亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 316 6.1670 6.1986 2014年来即期升贬值幅度 -1.99% 1年期美元/人民币掉期升水 1655 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.3060/10 6.3145 CNH即期 6.1820/50 6.1866 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 林高丽/黄凯)