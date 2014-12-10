投行观点：明年中国政府将用定向刺激措施避免经济急剧下滑--瑞银

路透北京12月10日 - 投资银行瑞银周三发布《首席投资总监年度展望2015》报告预计，2015年中国政府可能将容忍较低的增长率，同时将利用定向刺激措施以避免经济急剧下滑。这确实需要在增长与改革之间达成微妙平衡，但我们认为这些措施能够使增长率降幅保持在可控范围内。

报告认为，中国难以在大力进行结构性改革的同时保持约7.5%的增长率。政府正在实施的部分改革措施（如利率自由化和地方政府融资改革）实际上会对增长产生短期负面影响。有可能导致政府暂缓推进改革的因素是国内债务危机或国内需求确实急剧滑坡。这些因素可能导致改革暂且退居次席，政府将优先支持增长。

财富管理投资总监亚太区投资主管Min Lan Tan认为，中国GDP6-7%的增长率更具可持续性。中国的就业年龄人口正在减少，即使有更多农村劳动力被配置到非农部门，劳动力对增长的贡献度仍将会下降。此外，人口结构和社会保障网络完善意味着储蓄将逐渐减少，基本上也预示着资本积累速度将放缓。

她并认为，中国股票估值明显偏低很大程度上是受到金融类股驱动，而非金融类股的估 值非常接近五年平均水平。鉴于结构性问题（如信用风险上升和不良贷款增加）尚无明确易行的解决方案，金融股估值承压实际上仍有可能持续相当长一段时间。

如果有重大且广泛的宽松政策推出，那么市场有可能急剧反弹。但是，这并非我们的基本假设。且我们认为，中国政府不会推出全面刺激政策，而只会采取更多温和措施，以防止增长跌幅过大。

中长期来看，国企持续改革将推动净资产回报率（ROE）提升，而这将是中国股市长期估值重估的关键。

报告并指出，相较于美国经济持续强劲增长，明年亚洲的宏观环境乏善可陈。然而，基本面更加稳健以及来自大宗商品价格下跌的助力，将使亚洲成为新兴市场的一线曙光。