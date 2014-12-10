更新版 1-台湾财政：国库明年拟发行三年期公债，发债量低于今年--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(新增相关说法与细节)
路透台北12月10日 - 台湾三位主要公债交易商周三表示，财政部计画以发行三年期公债取代现行的两年期公债，因有其他短期借款工具可替代两年公债完成资金调度。
交易商称，财政部明年应会尝试发行额度不大的三年期公债，但仍保留两年期公债的发行，藉以观察市场反应。
财政部今日下午与主要公债交易商召开年度会议，国库署副署长戴龙辉于会议中表达上述说法。
不过交易商表示，出席的交易商代表多表达反对意见，能否定案仍属未知。
交易商也称，今日会中有业者反映，因长天期公债需求减少，建议财政部减发，不过财政部对此持保留意见。
交易商引述戴龙辉说法称，明年公债发行量尚未定案，但无论年期与比重，基本上会依循今年的配置。
两位公债交易商并指出，财政部表示明年发债量将会低于今年。
财政部称，台湾今年公债发行额达6,753.1亿台币，2010年至2013年发行规模分别为6,100、6,200、6,650以及6,418.58亿台币。
根据财政部国债最新讯息，截至2013年11月底止，中央一年以上债务未偿还余额为5兆2,539亿台币，短期债务未偿余额1,000亿，平均每人负担债务22.9万台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。