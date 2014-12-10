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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 16:40 BJT

更新版 1-台湾财政：国库明年拟发行三年期公债，发债量低于今年--消息

(新增相关说法与细节)

路透台北12月10日 - 台湾三位主要公债交易商周三表示，财政部计画以发行三年期公债取代现行的两年期公债，因有其他短期借款工具可替代两年公债完成资金调度。

交易商称，财政部明年应会尝试发行额度不大的三年期公债，但仍保留两年期公债的发行，藉以观察市场反应。

财政部今日下午与主要公债交易商召开年度会议，国库署副署长戴龙辉于会议中表达上述说法。

不过交易商表示，出席的交易商代表多表达反对意见，能否定案仍属未知。

交易商也称，今日会中有业者反映，因长天期公债需求减少，建议财政部减发，不过财政部对此持保留意见。

交易商引述戴龙辉说法称，明年公债发行量尚未定案，但无论年期与比重，基本上会依循今年的配置。

两位公债交易商并指出，财政部表示明年发债量将会低于今年。

财政部称，台湾今年公债发行额达6,753.1亿台币，2010年至2013年发行规模分别为6,100、6,200、6,650以及6,418.58亿台币。

根据财政部国债最新讯息，截至2013年11月底止，中央一年以上债务未偿还余额为5兆2,539亿台币，短期债务未偿余额1,000亿，平均每人负担债务22.9万台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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