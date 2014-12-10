基金观点：大部分市场估值偏高，投资者应考虑对冲下行风险--贝莱德智库

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透香港12月10日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock） 旗下资讯提供商--贝莱德智库周三称，基于资产估值及投资者的安逸情绪仍然高涨，面对市场重现波动，投资者在新一年的首要对策是考虑对冲下行风险。
贝莱德智库最新2015年投资展望报告指出，货币政策及增长趋势分道扬镳，将是2015年的主要投资主题。由于增长回升及劳动市场改善，相信美国及英国的货币供应很可能收紧；反观美英以外的其他地区将维持宽松，尤其是日本及欧洲。
无风险名义利率应在较长时间内保持低企，而低息环境则意味着投资者将继续努力争取回报。但由于大部分市场的估值正值偏高，而投资者对货币政策可推高资产价格的信心也高涨，所以不少投资者现时正采取捕捉市场动力的投资策略。
报告认为，“如此高企的估值水平，加上对市场动力深信不疑，只会增加犯错时所付出的代价。”
贝莱德智库首席投资策略师华逸文（Ewen Cameron Watt）说，“作好应变准备是2015年的投资法则。股票及债券有可能相继下跌，为传统的风险分散投资策略带来挑战。在此情况下，相对价值策略及另类投资将可发挥作用。”
新一年的投资主题，贝莱德智库看好日本及欧洲股票，由于其估值相宜加上货币政策提供的助力，当中包括欧洲的汽车制造商、奢侈品生产商及综合石油龙头企业。美股方面，联储局收紧货币政策将使美国周期类股较防卫类股可取。
至于债市，看好美国高收益及欧洲银行债券等资产多于主权债券。此外亦看好以主要货币计价的新兴市场债券，同时看好美国国债多于其他避险债券。
贝莱德智库还偏好可提供投资收入的实质资产例如房地产及基建，惟着重所得回报能否弥补这些资产难以变现的不流动风险。而逆向投资建议是如果美元强势转弱，可考虑以备受打击的天然资源股作对冲。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。