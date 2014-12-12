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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 16:55 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减399.8亿台币，由增转减

路透台北12月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减399.8亿台币，由上周的净增加转为净减。央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,233.9亿台币。上周存单发行余额净增1.3亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

12/08 5,853.80 5,494.50* -359.30

12/09 1,902.00 1,897.00 -5.00

12/10 638.00 1,111.00 +473.00

12/11 6,999.80 6,493.80 -506.00

12/12 2,818.50 2,816.00 -2.50

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总计 18,212.10 17,812.30 -399.80

*含1,200亿台币364天期存单

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

12/08 7.00 5.00

12/09 60.00 7.00

12/10 13.00 5.00

12/11 51.00 12.00

12/12 47.00 7.00

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总计 178.00 36.00 (完) (记者 林妙容; 审校 高洁如)
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