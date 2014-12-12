《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减399.8亿台币，由增转减

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透台北12月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减399.8亿台币，由上周的净增加转为净减。央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,233.9亿台币。上周存单发行余额净增1.3亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12/08 5,853.80 5,494.50* -359.30
12/09 1,902.00 1,897.00 -5.00
12/10 638.00 1,111.00 +473.00
12/11 6,999.80 6,493.80 -506.00
12/12 2,818.50 2,816.00 -2.50
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总计 18,212.10 17,812.30 -399.80
*含1,200亿台币364天期存单
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12/08 7.00 5.00
12/09 60.00 7.00
12/10 13.00 5.00
12/11 51.00 12.00
12/12 47.00 7.00
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总计 178.00 36.00 (完) (记者 林妙容; 审校 高洁如)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价