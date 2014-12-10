台湾汇市：台币兑美元微收高中止连两贬，反应人民币及日圆同步趋升

* 台币兑美元微收高中止连两日走跌 * 受午后人民币及日圆同步趋升带动 * 明日实质交易暂估在31.16-31.23 路透台北12月10日 - 台币兑美元 周三微幅收高，中止连两日收贬走 势。汇银人士表示，随着午后人民币及日圆同步走扬，及午后外资少量汇入，带动台币实质 交投回升到31.200附近，短线台币交投料续处大区间盘整格局。 他们指出，由于国际美元稍逢获利了结压力，短线日圆、韩元等主要亚币区间偏升，略 有缓和台币趋贬交投氛围，若亚币续升或有机会引领台币实质交投回到31.200下方整理，不 过短线须严防外资汇出，毕竟外资已连四日卖超台股，且今日卖超金额突破百亿台币。 〞台币比较反应亚币比较多，尤其是人民币。〞一位外商银行交易员说。 另有外银交易主管认为，12月外资在汇市交易较偏淡静，尽管外资连日卖超台股，但预 期资金进出不致于过大；且近期亚币震荡较为剧烈，台币紧随亚币上下波动，交投量缩暂看 不出外资明确动向。 资金流向方面，交易员称，目前出口商在台币来到31.230附近抛汇意愿较强，至于进口 商则在31.200下方有买汇意愿，另有来自寿险业的美元买盘持续进场，推估近期台币暂难跳 脱31.150-31.250的大区间盘整态势。 他们预估，明日实质交易暂估在31.160-31.230。台币今日主要交易区间在31.175-30.2 38，上日交易区间在31.162-30.240。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价微幅 扩大。一个月远汇报价 尾盘在31.170/31.200左右，上日纽约盘收在31.109。 台湾股市周三收跌1.06%，连续第四个交易日收黑，指数拉回逼近9,000点关卡。台湾证 券交易所资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超113.68亿台币，连续四个交易日共卖超194. 97亿台币。 周三多数新兴市场货币上涨，因日圆兑美元短暂升破119关口，促使空头回补本地货币 仓位，尽管中国的通缩风险上升。韩元兑美元 表现超越其他亚太货币，升至近两 周高点。韩元兑美元在本地市场收报1,102.2，上日收在1,107.8。 中国人民币兑美元 周三宽幅震荡后收升，中间价连续第四日走强并续创逾九 个月高位。交易员称，盘初习惯性购汇力量与通胀数据逊于预期一度 压低汇价；但随后市 场结汇力量持续增强，最终逆转汇市弱势。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 12/10(三)：美国11月联邦预算； 12/11(四)：韩国央行利率决定、美国11月进出口价格/零售销售、美国10月企业库存、 欧洲央行管委会委员利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会、欧洲央行总裁德拉吉对意大 利国会财政委员会发表讲话、俄罗斯央行利率决定； 12/12(五)：中国11月固定资产投资(不含农户)/社会消费品零售总额/工业增加值/房地 産投资和销售情况月度报告、欧元区第三季就业人口/10月工业生産、美国11月PPI和核心PP I、美国路透/密西根大学消费者信心指数12月初值。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.260 31.290 31.175-31.290 30.290 6.34 7.29 元太外汇经纪公司 31.260 31.286 31.193-31.286 31.286 2.99 3.88 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.140/-0.115 -0.140/-0.110 (完)