金属期市：期铜小幅下跌，因空头回补涨势消退且供应过剩阴影笼罩

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
上海期交所主力2月期铜合约 收高1.1%，报每吨46,260元人民币。该沪铜合约在盘中曾站上约46,600元的200日移动均线切入位，迫使空头回补仓位。
消息人士称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已经同意一家中国主要冶炼商提出的上调加工费的要求，这反映出市场对于明年铜矿供应充裕的预期已经压低铜价。
自由港麦克默伦铜金矿公司已同意，2015年支付给中国大型精炼商的年度精炼加工费用将提高16.3%，这是10年来最高水准，料将成为中国业者行情的基准。
根据国际铜业研究组织(ICSG)的报告，全球铜市在经历了连续五年的供应短缺之后，明年料将迎来约39万吨的供应过剩。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 白云)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。