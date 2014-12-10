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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 16:27 BJT

金属期市：期铜小幅下跌，因空头回补涨势消退且供应过剩阴影笼罩

上海期交所主力2月期铜合约 收高1.1%，报每吨46,260元人民币。该沪铜合约在盘中曾站上约46,600元的200日移动均线切入位，迫使空头回补仓位。

消息人士称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已经同意一家中国主要冶炼商提出的上调加工费的要求，这反映出市场对于明年铜矿供应充裕的预期已经压低铜价。

自由港麦克默伦铜金矿公司已同意，2015年支付给中国大型精炼商的年度精炼加工费用将提高16.3%，这是10年来最高水准，料将成为中国业者行情的基准。

根据国际铜业研究组织(ICSG)的报告，全球铜市在经历了连续五年的供应短缺之后，明年料将迎来约39万吨的供应过剩。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 白云)
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