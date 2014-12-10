《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透香港12月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:22时，1 港元=0.79661人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为15.59%，高于上交易日收盘的13.49%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.30 5.36 1.01 建设银行 5.64 6.11 1.16 中国银行 3.39 4.16 1.02 农业银行 3.10 3.75 1.04 招商银行 14.12 16.92 1.05 中信银行 6.49 5.88 1.39 交通银行 5.76 6.81 1.06 民生银行 8.64 9.24 1.17 中国人寿 24.15 27.15 1.12 中国平安 59.64 73.10 1.02 中国太保 25.38 33.55 0.95 中信证券 27.27 29.20 1.17 新华人寿 38.60 33.85 1.43 海通证券 21.72 20.00 1.36 华能国际 7.50 9.56 0.98 大唐发电 5.35 4.18 1.61 华电国际 5.68 6.28 1.14 中煤能源 5.96 4.91 1.52 中国神华 17.89 22.75 0.99 中国石油 9.50 8.16 1.46 兖州煤业 12.19 6.59 2.32 中国石化 5.88 6.17 1.20 上海石化 4.12 2.29 2.26 中海油服 19.17 13.28 1.81 仪征化纤 4.34 2.36 2.31 中国铝业 5.08 3.40 1.88 江西铜业 17.85 13.56 1.65 洛阳钼业 8.91 4.92 2.27 紫金矿业 3.23 2.13 1.90 马钢股份 3.02 2.16 1.76 鞍钢股份 5.56 6.06 1.15 重庆钢铁 3.40 1.82 2.35 海螺水泥 20.38 27.35 0.94 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.39 京城机电 6.84 3.26 2.63 中联重科 6.27 5.24 1.50 金隅股份 8.90 6.27 1.78 中国国航 6.33 6.16 1.29 东方航空 5.35 3.73 1.80 南方航空 5.04 3.70 1.71 中国远洋 5.43 3.62 1.88 中海集运 3.72 2.17 2.15 中集集团 22.44 18.88 1.49 中海发展 6.47 4.57 1.78 宁沪高速 6.83 8.91 0.96 深高速 7.46 5.05 1.85 成渝高速 4.05 2.99 1.70 皖通高速 5.81 4.99 1.46 广深铁路 3.80 3.50 1.36 中国南车 5.80 7.89 0.92 中国交建 9.01 8.20 1.38 中国铁建 9.79 9.44 1.30 中国中铁 5.89 5.76 1.28 长城汽车 41.54 40.35 1.29 比亚迪 40.25 38.60 1.31 广汽集团 8.85 7.14 1.56 青岛啤酒 43.44 55.10 0.99 白云山 27.11 23.45 1.45 新华制药 8.39 4.11 2.56 海信科龙 8.79 6.96 1.59 南京熊猫 12.47 6.40 2.45 晨鸣纸业 5.78 3.78 1.92 上海医药 16.47 17.18 1.20 中兴通讯 17.91 18.42 1.22 东方电气 17.83 12.90 1.74 潍柴动力 26.00 32.75 1.00 东北电气 4.03 1.98 2.56 广船国际 34.22 23.80 1.80 经纬纺机 20.10 9.02 2.80 昆明机床 7.14 3.68 2.44 一拖股份 11.03 5.53 2.50 北辰实业 4.15 2.52 2.07 创业环保 9.89 5.37 2.31 中国中冶 3.33 2.28 1.83 金风科技 12.18 11.62 1.32 丽珠 48.80 48.40 1.27 万科 11.95 17.18 0.87 中国北车 6.45 7.66 1.06 郑煤机 8.20 5.18 1.99 大连港 5.25 2.89 2.28 山东墨龙 9.80 3.32 3.71 浙江世宝 27.98 7.42 4.73 复星医药 21.91 27.40 1.00 光大银行 4.09 4.35 1.18 东江环保 36.18 28.45 1.60 上海电气 7.38 4.24 2.18 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 .SSCN 中国已公布新股发行上市日程表 ISU/CN 香港股市报导 .HKCN 中国待发行新股一览表 CN/IPOCN 美国股市报导 .NCN 中国新股申购资金情况一览表 MMT/ISUCN 台湾股市报导 .TWCN 香港股市拟发行新股一览表 HK/IPOCN 中国新闻 CN-CMN 香港已公布新股发行上市日程表 HK/IPOCN 香港新闻 HK-CMN 中国新股新闻 CN-IPO-CMN 台湾新闻 TW-CMN 香港新股新闻 HK-IPO-CMN 中国股市观察 CN-HOT-CMN 中国个股业绩 CN-RES-CMN 香港股市观察 HK-HOT-CMN 报摘 PRESS-CMN 中国融资融券 .SSCN
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。