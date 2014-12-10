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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 17:07 BJT

《路透晚报》--12月10日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：多仓骤减打压美元，中国通胀数据阻碍澳元反弹

美元维持疲态，因多头仓位大幅削减。随着年底临近，投资者寻找理由了结获利。希腊政治不确定性令有关欧洲的疑虑重燃，打压股市下滑，并促使投资者转向美国公债避险。这推动美国公债收益率下降，进而拖累美元指数脱离近六年高位。欧元一度高见1.2448美元，但在0842GMT，回落至1.2370美元，日内跌0.03%。美元指数触及日低88.488后反弹，当前持平报88.694。

--国际油市：布兰特原油期货守在66美元上方，供应过剩疑虑持续罩顶

布兰特原油期货守在66美元上方，在市场供应过剩下，油价上日短暂回升后，恢复盘跌。0844GMT，近月布兰特原油期货下跌0.76美元，报每桶66.06美元。美国原油期货一度下跌1美元，至每桶62.82美元，随后小幅回升至62.91美元，日内下跌0.93美元。

--金属期市：期铜小幅下跌，因空头回补涨势消退且供应过剩阴影笼罩

伦敦期铜价格由上日触及的两周高位回跌，因空头回补动能消退，且市场焦点转至明年可能出现的供应过剩问题。0752GMT，LME三个月期铜下跌0.5%，至每吨6,449.50美元，回吐上日的1.2%涨幅。期铜上日触及6.532美元，为11月28日以来最高。

--全球金市：黄金接近七周高点，受助于避险需求

金价连涨第三个交易日，接近七周高点 ，因美元和全球股市疲弱促使投资者涌向黄金寻求避险。现货金一度升至1238.20美元，0847GMT回落至1230.80美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 田建华; 审校 蔡美珍)
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