《路透晚报》--12月10日日间新闻摘要（国际版）

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
--汇市：多仓骤减打压美元，中国通胀数据阻碍澳元反弹
美元维持疲态，因多头仓位大幅削减。随着年底临近，投资者寻找理由了结获利。希腊政治不确定性令有关欧洲的疑虑重燃，打压股市下滑，并促使投资者转向美国公债避险。这推动美国公债收益率下降，进而拖累美元指数脱离近六年高位。欧元一度高见1.2448美元，但在0842GMT，回落至1.2370美元，日内跌0.03%。美元指数触及日低88.488后反弹，当前持平报88.694。
--国际油市：布兰特原油期货守在66美元上方，供应过剩疑虑持续罩顶
布兰特原油期货守在66美元上方，在市场供应过剩下，油价上日短暂回升后，恢复盘跌。0844GMT，近月布兰特原油期货下跌0.76美元，报每桶66.06美元。美国原油期货一度下跌1美元，至每桶62.82美元，随后小幅回升至62.91美元，日内下跌0.93美元。
--金属期市：期铜小幅下跌，因空头回补涨势消退且供应过剩阴影笼罩
伦敦期铜价格由上日触及的两周高位回跌，因空头回补动能消退，且市场焦点转至明年可能出现的供应过剩问题。0752GMT，LME三个月期铜下跌0.5%，至每吨6,449.50美元，回吐上日的1.2%涨幅。期铜上日触及6.532美元，为11月28日以来最高。
--全球金市：黄金接近七周高点，受助于避险需求
金价连涨第三个交易日，接近七周高点 ，因美元和全球股市疲弱促使投资者涌向黄金寻求避险。现货金一度升至1238.20美元，0847GMT回落至1230.80美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 田建华; 审校 蔡美珍)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。