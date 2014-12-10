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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 16:38 BJT

新兴汇市：多数亚币上涨，因日圆走升促使投资者回补本币空仓

马币 和坡元 也上涨，因在美元 下跌的情况下，投资者削减空头押注。
    
    中国公布11月居民消费价格指数(CPI)增幅触及五年低位，显示中国经济仍持续疲弱。数据公布后，多数
新兴亚币走跌。
    
    分析师指出，通缩风险在加大，预计明年通胀水平依旧将维持在低位，成为货币政策宽松的主要推动力。
 
    
    菲律宾披索兑美元 在淡静交易中下跌，该国10月出口增幅为六个月来最慢。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2013年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.39    119.70   +0.26  -11.82    105.28
    坡元            1.3140    1.3165   +0.19   -3.87    1.2632
    台币          31.260    31.290   +0.10   -4.19    29.950
    韩元           1102.97   1107.80   +0.44   -4.31   1055.40
    泰铢             32.85     32.93   +0.24   +0.03     32.86
    菲律宾披索       44.62     44.53   -0.20   -0.49     44.40
    印尼卢比      12333.00  12327.00   -0.05   -1.40  12160.00
    印度卢比       62.00     61.88   -0.19   -0.32     61.80
    马币            3.4810    3.4830   +0.06   -5.90    3.2755
    人民币          6.1755    6.1855   +0.16   -1.97    6.0539
    (完)
    
      
      
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 (编译 高琦/田建华; 审校 白云)
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