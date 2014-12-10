新兴汇市：多数亚币上涨，因日圆走升促使投资者回补本币空仓

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
马币 和坡元 也上涨，因在美元 下跌的情况下，投资者削减空头押注。 中国公布11月居民消费价格指数(CPI)增幅触及五年低位，显示中国经济仍持续疲弱。数据公布后，多数 新兴亚币走跌。 分析师指出，通缩风险在加大，预计明年通胀水平依旧将维持在低位，成为货币政策宽松的主要推动力。 菲律宾披索兑美元 在淡静交易中下跌，该国10月出口增幅为六个月来最慢。 亚洲 当日 今年以来 2013年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 119.39 119.70 +0.26 -11.82 105.28 坡元 1.3140 1.3165 +0.19 -3.87 1.2632 台币 31.260 31.290 +0.10 -4.19 29.950 韩元 1102.97 1107.80 +0.44 -4.31 1055.40 泰铢 32.85 32.93 +0.24 +0.03 32.86 菲律宾披索 44.62 44.53 -0.20 -0.49 44.40 印尼卢比 12333.00 12327.00 -0.05 -1.40 12160.00 印度卢比 62.00 61.88 -0.19 -0.32 61.80 马币 3.4810 3.4830 +0.06 -5.90 3.2755 人民币 6.1755 6.1855 +0.16 -1.97 6.0539 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/田建华; 审校 白云)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。