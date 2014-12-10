《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透香港12月10日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:34时,1港元=0.79659人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 9.75 6.45 1.90 南玻 8.96 5.89 1.91 深康佳 5.88 3.37 2.19 ST中华 7.89 3.74 2.65 ST中冠 19.71 9.06 2.73 深深宝 8.30 7.40 1.41 深华发 8.03 3.80 2.65 深赤湾 23.71 16.17 1.84 招商地产 19.62 17.22 1.43 特力 11.18 7.05 1.99 飞亚达 10.26 7.50 1.72 一致药业 46.87 36.30 1.62 深深房 6.37 3.66 2.18 ST盛润 7.62 6.08 1.57 深南电 6.08 3.19 2.39 深纺织 11.30 6.95 2.04 方大集团 9.94 4.64 2.69 深国商 16.76 8.84 2.38 深赛格 6.12 3.42 2.25 宝石 7.67 6.12 1.57 小天鹅 14.58 12.98 1.41 粤高速 4.71 3.33 1.78 晨鸣纸业 5.78 4.10 1.77 ST珠江 7.13 4.91 1.82 美菱电器 6.11 5.14 1.49 大冷股份 11.05 7.27 1.91 粤电力 7.14 5.73 1.56 佛山照明 10.82 6.79 2.00 江铃汽车 32.95 31.78 1.30 沙隆达 14.00 9.16 1.92 苏常柴 9.30 5.19 2.25 威孚高科 29.11 28.75 1.27 古井贡酒 30.87 22.55 1.72 ST东海 7.14 5.94 1.51 长安汽车 17.39 17.08 1.28 京东方 3.14 2.69 1.47 鲁泰 11.03 10.18 1.36 本钢板材 5.16 2.92 2.22 张裕 34.07 26.08 1.64 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。