投行观点：明年台湾GDP增速估4.3%，央行下半年有望升息--渣打

路透台北12月10日 - 国际投资银行--渣打 周三表示，预估台湾明年GDP(国内生产总值)成长率可达4.3%，较今年的3.9%走高；明年下半年央行可望启动升息循环，至明年底央行重贴现率估为2.125%。

渣打首席经济分析师符铭财称，渣打对2015年国际原油价格预估每桶为85美元，由今年估100美元下滑。由于台湾一向仰赖能源进口，每日进口约100万桶原油，国际油价每下跌10美元，可望挹注台湾GDP约0.3-0.4个百分点。因此明年GDP有望受惠增加0.4-0.5个百分点。

〞可以把油价走低想成降税。油价低了，民众可产生额外的盈余去消费，〞他说。

因油价走跌，渣打预估，明年台湾的通膨率将由今年估为1.3%走低至0.8%。虽然通膨没有压力，但台湾央行预料将在明年跟随美国的升息脚步，下半年开始利率正常化脚步。

至于明年的预估风险，符铭财表示，中国大陆经济预估明年增速在7-7.1%，仍然走缓，这冲击了台湾及香港的金融业，因两地对大陆的曝险达到7%以及20%。若中国经济意外“硬着陆”，对两地相当不利。

此外，明年全球央行货币政策的差异化也是风险来源，尤其以美国经济成长强势，股价市场可能继续“双多”行情，都不利新兴市场，可能造成资金流出。

符铭财表示，1997年亚洲金融风暴时，美国也出现股债双多的情况，主要还是国际资金回流美国，这可能造成亚股下跌、资金流出。

只不过，他同时指出，台湾拥有庞大的外汇存底、低外债以及不论景气好坏台湾都能保持贸易顺差，是在国际资金流出时相对有利的保护，比起拉丁美洲的国家有更大的优势。