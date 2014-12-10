全球贵金属：12月9日SPDR黄金持仓增加0.37%，iShares白银持仓不变

路透12月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t 周二黄金持仓量较周一增加0.37%；同期全球最大的白银ETF--iSha res Silver Trust 白银持仓量维持不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,206,937.5 12月9日 23,120,464.8 12月8日 86,472.7 0.37% iShares 345,223,919.7 12月9日 345,223,919.7 12月8日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 于春红)