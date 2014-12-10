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市场报道 | 2014年 12月 10日 星期三 16:49 BJT

全球贵金属：12月9日SPDR黄金持仓增加0.37%，iShares白银持仓不变

路透12月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 周二黄金持仓量较周一增加0.37%；同期全球最大的白银ETF--iSha
res Silver Trust 白银持仓量维持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期  
      变动   增减
    SPDR       23,206,937.5   12月9日   23,120,464.8    12月8日 
  86,472.7   0.37%
    iShares   345,223,919.7   12月9日  345,223,919.7    12月8日 
       0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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