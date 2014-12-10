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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 17:22 BJT

《全球汇市》欧元全线走软，受累于希腊政局不确定性

欧洲央行打算通过向银行提供低息贷款，向金融体系挹注欧元，来大幅提高资产负债表规模，这推低了欧元币值。

美元兑日圆 缩减跌幅，日内下滑0.3%至119.40日圆。周二美元一度跌逾2%至117.90日圆，逆转周一触及七年高点121.86的涨势。

“美元兑日圆的跌势令人震惊。这提醒人们，当仓位突然向一边倾斜，市场将有多恐慌，”道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2394 1.2374 +0.16 -9.83 1.3745

美元/日圆 119.06 119.69 -0.53 +13.07 105.30

欧元/日圆 147.56 148.08 -0.35 +2.03 144.63

美元/瑞郎 0.9695 0.9711 -0.16 +8.59 0.8928

英镑/美元 1.5683 1.5669 +0.09 -5.27 1.6556

美元/加元 1.1451 1.1442 +0.08 +7.82 1.0620

澳元/美元 0.8320 0.8291 +0.35 -6.65 0.8913

新西兰元/美元 0.7710 0.7680 +0.39 -6.04 0.8206

欧元/瑞郎 1.2017 1.2019 -0.02 -2.07 1.2271

欧元/英镑 0.7901 0.7895 +0.08 -4.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3074 9.3187 -0.12 +5.20 8.8474

美元/挪威克朗 7.1401 7.1227 +0.24 +17.70 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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