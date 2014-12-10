《全球汇市》欧元全线走软，受累于希腊政局不确定性

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
欧洲央行打算通过向银行提供低息贷款，向金融体系挹注欧元，来大幅提高资产负债表规模，这推低了欧元币值。
美元兑日圆 缩减跌幅，日内下滑0.3%至119.40日圆。周二美元一度跌逾2%至117.90日圆，逆转周一触及七年高点121.86的涨势。
“美元兑日圆的跌势令人震惊。这提醒人们，当仓位突然向一边倾斜，市场将有多恐慌，”道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2394 1.2374 +0.16 -9.83 1.3745
美元/日圆 119.06 119.69 -0.53 +13.07 105.30
欧元/日圆 147.56 148.08 -0.35 +2.03 144.63
美元/瑞郎 0.9695 0.9711 -0.16 +8.59 0.8928
英镑/美元 1.5683 1.5669 +0.09 -5.27 1.6556
美元/加元 1.1451 1.1442 +0.08 +7.82 1.0620
澳元/美元 0.8320 0.8291 +0.35 -6.65 0.8913
新西兰元/美元 0.7710 0.7680 +0.39 -6.04 0.8206
欧元/瑞郎 1.2017 1.2019 -0.02 -2.07 1.2271
欧元/英镑 0.7901 0.7895 +0.08 -4.77 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.3074 9.3187 -0.12 +5.20 8.8474
美元/挪威克朗 7.1401 7.1227 +0.24 +17.70 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/朱晓军/王洋/白云; 审校 蔡美珍/于春红/高琦/徐文焰)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。