港报财经评论：通缩预期升温，人行随时出手--信报12月11日

通缩预期升温，人行随时出手/习广思

周三A股急挫，在环球金融市场掀起波澜，道指一度大跌200点，金价狂升，避险需求带动美元兑日圆急跌，由122日圆水平大跌至118日圆附近，日圆升值，又拖累日股昨天下滑400点，幸好A股反弹，港股才不致出现新一轮跌市。A股昨天急速回升，原因之一是减息、降准预期升温。国家统计局最新数据显示，11月CPI和PPI均差过预期，CPI按年上升1.4%，创5年新低；PPI按年下降2.7%，连续33个月出现负值，通缩阴影显现。如果以CPI及PPI综合数字得出通胀率，中国的实质利率其实非常高，故减息预期升温非常合理，降准则是如箭在弦，人行随时会出手。

中金指出，11月CPI食品价格按年上涨，但价格按季则反季节回落，猪肉价格跌1.3%，蛋、水产品、鲜菜价格按季回落，反映总需求疲弱和货币条件偏紧，令CPI食品按季价格难以上升。以行业分类，产能过剩相关领域如黑色金属矿产等行业，出厂价格按季持续下跌；加上油价下滑，是中国通缩加剧的主要原因。然而，虽说近期油价持续下跌，但中国PPI已连续33个月出现负值，这总不能都推到油价身上。12月油价进一步下跌，CPI、PPI按年增长可能继续放缓，通缩风险明显上升。市场对通缩预期升温，实际利率提升，或进一步压抑总体需求，令通缩预期进一步强化；因此，人行有必要进一步放松货币政策，降准、再减息的压力非常大。假如A股疯涨令人行推迟或不敢降准、减息，这只是坊间的错觉或误解，因为货币政策从来都以总体经济数据为依据，人行有一套行之有效的评估模式，A股是否疯涨，不应是人行官员的主要考量。

事实上，亚洲各国通胀率都在下降，令各央行下调利率以提振经济并减轻地区巨大债务负担的预期升温。摩根士丹利经济学家Ahya称，亚洲面临的风险是低通胀变得根深蒂固，从近年日本的经济状况便可见一斑，令企业和家庭在偿债方面更为困难。亚洲央行的困境在于利率降得太低，可能导致全球投资者从亚洲抽走资金，若果配合美国2015年开始加息，撤资潮或会加速，令新兴市场危机深化。即使是一向强势的人民币，近日亦感受到通缩阴影对货币的影响，人民币汇价近日屡次冲击6.2，是“人仔”倾向明年贬值的警号。(B01)

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金价迈向1,270/苏子

金价经过连续五个交易天调整后，终于在前晚成功突破上周初的1,221.60美元大阳烛顶部阻力，成功在日线图上呈现一个对后市极为有利的上升旗形形态，按量度目标，后市金价将朝着1,270美元水平迈进。升至100天平均线附近已见明显阻力。昨天金价略为突破此阻力后，高位仅见1,238.25美元便迅即掉头回落。留意此平均线阻力，亦刚好为今年7月的1,345.15美元高位及8月的1,322.70美元高位向下延伸的下降阻力线阻力所在，因此，昨天欧洲市早段金价受制此阻力并回落至1,230美元关口以下波动，亦属正常。

上周初所造的1,221.60美元高位，已成为目前金价回落时的重要支持位，只要稳守不破，预料上述的平均线阻力及下降阻力线最终定会顺利突破，随后将挑战10月21日的1,255.20美元高位阻力及上述1,270美元目标阻力。1,255.20美元阻力后，却未见出现更明显的上升浪，随后更掉头回落至1,250美元关口以下收市的话，那便要提防上述的1,270美元目标阻力未必可以顺利到达，金价反而有可能会在1,255.20美元阻力附近呈现近似不利后市的双顶形态，以及再次回复反覆下跌的走势。

美元兑日圆在本周初触及121.85日圆高位后便掉头回落，并且更在日线图上呈现不利后市的乌云盖顶形态，结果汇价在本周二承接此不利形态向下连破多个重要支持关口，并因此触发大量止蚀盘入市。而美元兑日圆在跌破上周五的119.66日圆低位支持后，曾一度急挫至117.93日圆低位。此低位略为跌破当时处于118.2日圆水平的20天平均线支持。幸而20天平均线很快便失而复得，明日亚洲市更会回升至119.92日圆高位。目前20天平均线及120日圆心理关口已成为美元兑日圆的短期重要支持及阻力位。倘若美元兑日圆稍后可以成功跌破20天平均线支持及10月中旬开始升浪的23.68%调整目标，由于此目标亦为本周二的低位所在，故技术上看有利汇价进一步考验38.2%调整目标。(B16)

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