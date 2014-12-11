港报财经评论：人心又思保守，水务药股回暖--经济日报12月11日

人心又思保守，水务药股回暖/林瑞芬

A股升多要回，只是回多少、回的速度问题。大家也似乎有共识，今浪只是修正超买，非疯牛已死，候回分注收集仍是主调。周二中国内地股市期指单日波幅达14%，掌握好淡激战数据分析，沪深300股指期货当月合约（IF1412）前20位多单减仓10,373手，空单减仓16,372手，空方离场资金更多，净空头寸迅速回落至11,662手。由此反映，空方心态与前期坚决逆势加仓不同，借助午市急插水机会选择离场。往后，看好的投资者所遇阻力下调，但另一方面，由于对手盘少了，应该没前挟淡那么狠劲，后市保持中期回升势之余，大概可预计升势可能不像11月20日至今周二升浪那么急劲，会减慢些，快牛变慢牛，更健康些。

沪、深股市交投昨报8,612亿港元，降温中，上证指数昨曾跌，但最终报升2.9%，收2,940，短线首支持参考以11月20日升浪起点2,437至昨日高位3,091计的0.382至0.5倍下调目标至2,841至2,764，以不破0.618倍标2,686作判断是浪强势是否遭破坏。牛市的逻辑未变，市场憧憬央行降存款准备金率下，上证经调整后，中期维持看至少上探3,500阻力。强势来讲，A股一、两日应该震完，周内市况表现是预测明年初表现关键。

港股A股化已是大势所趋，A股波动，港股可能更波动。恒指昨收报23,524，升0.16%；国指昨收报11,372，升0.4%。A股经连日急冲后，如周二令投资者增加戒备冷静抖抖。瑞信认为由于A股之前太勇，H股相对冷静，A股已较H股呈溢价13.5%，与三个月前呈折让10%对比下，后市就较为看好H股的表现，料未来12个月国指潜在升幅19%左右。事实上，股市内有希望年底前市场炒番转H股，藉口是落后。当然，正如前指要视乎A股回调的幅度及速度而定，若急，大家都会吓窒！相反，上证守于2,700楼上的调整尚可接受为合理，而经急调后微调甚至只是每日涨几十点，在3,000水平争持一番下，这个年底H股炒落后炒番转的憧憬或可以成真。技术上，后市国指回吐如守稳11,000，大致仍利中期。恒指而言，如守稳23,000，也是维持短期上落市，存一线希望。中广核电力 昨上市，高见3.48港元，收报3.31港元，较招股价2.78港元升19%，每手赚530港元。券商好快手，已为其写报告，野村目标看4.1港元，等值2015年预测PE15倍；而Jefferies看目标3.8港元。(B05)

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通胀反覆跌，币策可更松/余少文

大市经过上日急挫，A股昨日先跌后升。不过，中国内地经济下滑情况未能改善，但幸好通胀低处未算低，给予中国继续放松货币政策的空间，大市调整后可续寻顶。中国内地股市昨日早段靠稳午后急升，成交额缩减至8,700亿人民币。国企指数回升39点或0.3%，收报11,372点，成交额降至280亿港元，有70%主板H股随大市回升，又以上日跌幅较大的证券股有较佳表现；至于红筹指数较国指早调整，故昨日反弹力度较国指为大，全日升32点或0.7%，收报4,368点，成交额62亿港元。

A股上日急跌后，一直提及的超买现象已见改善，但不代表大市可以立即大幅反弹并收复上日失地，至少要回气，待中国对股市不再太紧张后才继续升，故目前不妨留意入市机会。至于国指情况跟A股差不多，维持指数跌至10,800点至11,000点区域时入市，因为中国内地牛市，国指差极有限。下一轮升浪或可带动落后于国指的恒生指数和红指，因为国指在过去三周走高期间，恒指和红指只是原地踏步，跑输于国指。大市昨日反弹力度欠佳，或受中国内地经济继续下滑影响，因为国家统计局刚公布的PPI是下跌2.7%，是17个月低位，符合制造业PMI指数11月份降至50.3%的情况，再加上同期进出口贸易数字差过市场预期之余又差于10月份，都反映经济表现欠佳，相信12月份难以扭转过来，第四季经济增长低于7.2%并不出奇。

当然，11月份通胀降至1.4%，是2009年CPI的0.6%以来最低的月份，尽管是低通胀，表现上是好事，但通胀在过去三年反覆下降，再加上经济增长下滑，是担心通缩。如欧洲央行总裁德拉吉在9月份表示，欧盟经济正面临通缩风险，应采取措施提振市场需求，因为8月份欧元区通胀跌至五年低位，以及当月PMI又创13个月新低，故该行倾向量化宽松。而欧盟最终计划在年底前制定一个总额3,150亿欧元的投资方案，反映欧洲对通缩的忧虑，一如担心中国内地通缩的浮现，或是中国11月底减息的原因之一。由于中国已出手减息，相信12月份数据也未必能反映相关效应，预期明年第一季经济才能反映减息效应。(B07)

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