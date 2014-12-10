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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 17:20 BJT

香港房地产：俊和发展以21.38亿港元投得马鞍山住宅用地，远胜市场预期

路透香港12月10日 - 香港政府周三公布，一幅位于新界沙田马鞍山的住宅用地以21.38亿港元批出予俊和发展 及中国城市建设（国际）有限公司所组财团，中标价远高于市场预期。

该幅临海土地位于马鞍山白石耀沙路，最高可建楼面面积38.75万平方尺，指定作私人住宅用途。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价5,517港元。此前测量师对该土地估值介乎15.5-17.5亿港元。

该土地共有21个财团入标竞投，最后由小型发展商兼建筑商俊和联手中国城市建设击败多家大型发展商如恒基地产 、信和置业 、长实 、新鸿基地产 、新世界发展 等夺得。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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