香港房地产：俊和发展以21.38亿港元投得马鞍山住宅用地，远胜市场预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透香港12月10日 - 香港政府周三公布，一幅位于新界沙田马鞍山的住宅用地以21.38亿港元批出予俊和发展 及中国城市建设（国际）有限公司所组财团，中标价远高于市场预期。
该幅临海土地位于马鞍山白石耀沙路，最高可建楼面面积38.75万平方尺，指定作私人住宅用途。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价5,517港元。此前测量师对该土地估值介乎15.5-17.5亿港元。
该土地共有21个财团入标竞投，最后由小型发展商兼建筑商俊和联手中国城市建设击败多家大型发展商如恒基地产 、信和置业 、长实 、新鸿基地产 、新世界发展 等夺得。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。