版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 17:17 BJT

标题新闻：若经济环境大幅改变，俄罗斯可能被迫修正2015年预算--总理梅德韦杰夫

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐