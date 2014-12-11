港报社评：泛民“攞尾彩”前路甚难行--星岛日报12月11日

警方今天在金钟“终极”清场，大部分泛民主派立法会议员都到场“留守”，部分扬言等待被捕，摆出“慷慨就义”姿势。泛民在今次运动中，被学生捆绑上战车，却又受冷落靠边站，最后两面不是人，伤痕累累，今天显然是希望在这场“被捕骚”中拿回多少尾彩，但无论如何，都难避免摆在面前更加难行的路。

泛民26位议员中，有23个确定今天到场，当中有13位会联同泛民其他政治人物，分三个地点等警方拘捕，承担刑责，其余则以支援和监察身分，未必能归类为示威者，有机会免刑责。

对于思想比较激进的市民和学生，泛民议员表现出大家是“同道中人”，原因是不欲予人转变态度的形象，更害怕被批评软弱。为了保住光环，虽然被占领者批评在运动中“抽水”，又不断遭边缘化，他们仍表现得义无反顾，因为若在最后关头“玩失踪”，必遭人骂个狗血淋头，日后面对的狙击没完没了。

有温和泛民人士估计，明年区议会选举将对泛民非常不利。泛民的地区基层工作本已不及建制派，今次占领行动造成的民怨，令不少温和中产对泛民反感，而运动揭示的年轻一代与“大人”之间的鸿沟，预告泛民不易取得年轻一代的选票。

对泛民来说，激进化是容易走的偷懒之路，看今次占领运动促进特首“真普选”无寸进，就知道学生走的路线成事不足。另一条路是不再避忌与激进者划清接线，坚持走温和务实之路去促进民主，这条路更难行，而且与建制派中的温和阵营分界不那么明显，定位相当考功夫，历史却证明有成果。

以往泛民被激进派抢占道德高地牵着鼻子走，走进今天的困局，已到了须毅然改弦易辙的时候了。(A06)

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