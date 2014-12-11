港报社评：清场难清民怨，占领死结仍待解--经济日报12月11日

警方今早将到金钟占领区清场，部分占领者扬言顽抗，公众忧行动能否和平落幕。惟警方纵顺利清场，深层问题仍远未解，因无论港府或占领学生，皆欠妥协诚意，令死结仍难解开。

市民对学生失望，亦对政府失望，因市民虽理解港府处理占领运动有不少掣肘，不能违反中央的政改框架，惟公众亦未见港府有尽最大努力，在其权限之内缓和事态，如港府承诺的多方对话平台、向中央提交民情报告等，皆欠实质进展，未显示出解决问题的足够诚意。

港府与学生皆诚意不足，占领运动终硬碰收场，最大输家实是香港。因清场难清社会怨气，港府未来启动政改第二轮谘询时，理性对话的空间恐更小，手握否决权的泛民更已扬言否决政改，达成2017年普选特首的机会已愈见渺茫。

正如政务司长林郑月娥所言，占领清场并不代表事件了结。港府固应尽快履行组建对话平台、撰写民情报告等承诺，并提出具体的特首选举方案，在中央框架下谋求最大民主空间，以挽回公众支持。

学生与占领者亦应理解，寸步不让不能为香港争取得更民主的2017年特首选举，甚至恐弄巧成拙。未来争取民主时有理想亦要顾现实，民主路才能走得更稳。

惟中央亦有更大责任，因“831”决定是占领运动的导火线，反映中央对香港民情掌握必须大幅改善。到底中央如何重新评估香港民情变化、为打破政改僵局腾挪更多回旋空间，以回应港人对民主的强烈诉求，将是中央对港政策、以至有效落实一国两制的必修课题。(A12)

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