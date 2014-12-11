港报社评：热情狂飙告一段落，各方找数重新上路--信报12月11日

历时两个多月的占领运动今天终于有望结束，问题仅在激进的极端分子，对警方挑衅顽抗的程度和规模大小，决定这场以雨伞作图腾的集体违法活动，将在相对和平抑或流血动乱中落幕。

林郑月娥昨天表示，不会天真地以为占领区清场代表事件了结，政府有很多后续工作，她明白今次社会行动反映出的问题，会想办法多些直接听年轻人意见，启动第二轮政改谘询之后，愿意与学生坐下来讨论，在人大框架下政府可有什么积极回应，令学生回心转意。

重视年轻人意见诚属好事，不过若然把焦点只放于贫富悬殊及房屋供应，这种“找数”态度恐怕是捉错用神。如今年轻人所要的是公平公正的政治制度，因为这才是解决错综复杂的社会矛盾的根本之道，舍此而图彼，不会令公民意识已然抬头的学生从此罢休。当然，政制的发展必须顾及《基本法》和香港的实际情况，不能空谈理想，如何令年轻人的诉求逐步向理性和现实靠拢，政府必须通过耐心和坦诚的沟通对话，以使各方找出可行政改方案的最大公约数。

事已至此，胁迫手段证明无效，与其再纠缠于撼动不得的八三一决定，倒不如切实地向前望。占中发起人之一戴耀廷也建议北京即使不改变2017年普选安排，人大常委会亦应通过决议，承诺2022年有符合国际水平的真普选，或许可化解管治危机。

以2022年的承诺，换取2017年的普选方案不被泛民议员联手否决，不失为一个值得思考的方向。商讨2017年之后政制发展安排的多方平台，不妨多加着墨，并且致力落实。(A02)

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