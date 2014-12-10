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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 17:37 BJT

中国能源：中国海油与科威特KUFPEC签订三份南海产品分成合同

路透香港12月10日 - 中国最大离岸油气生产商--中海油 周三称，其母公司中国海洋石油总公司（中国海油）与科威特科佩克（KUFPEC）已就南海莺歌海盆地三个区块签订产品分成合同。

根据合同，中国海油将担任作业者，勘探期内中国海油与科佩克按照20:80的参与权益比例提供勘探费用。

进入开发阶段后，中国海油将有权参与合同区内任何一商业油气发现不超过70%的权益，并将合同项下的全部权利和义务转让给中海油。

上述三个区块，南海52/22区块面积2,088平方公里，水深60-300米；52/26区块面积为1,766平方公里，水深80-160米；63/13区块面积为700平方公里，水深80-140米。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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