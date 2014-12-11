中国经济：今年目标能完成，明年货币政策注重松紧适度--中央经济会议

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京12月11日 - 周四闭幕的中央经济工作会议指出，中国经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，部分经济风险显现；但经济风险总体可控，2014年全年主要目标和任务可望较好完成。
新华微博援引会议内容并称，明年积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度；明年将努力保持经济稳定增长，积极发现培育新增长点。
“继续实施积极财政政策和稳健货币政策，”会议称，“明年要保持宏观政策连续性和稳定性，促进‘三驾马车’更均衡地拉动增长。”
会议指出，中国经济运行处在合理区间，经济结构调整出现积极变化，深化改革开放取得重大进展。不过化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间。
同时，要准确把握经济发展新常态，既要全面化解产能过剩，也要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向。
中央经济工作会议12月9日至11日在北京举行。国家主席习近平在会上发表重要讲话，分析当前国内外经济形势，总结2014年经济工作，提出2015年经济工作的总体要求和主要任务。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美