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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 17:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹，稍早曾因中国CPI数据低迷而触及七周低点

受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月CPI同比涨幅创五年来最低，PPI则创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。

上海期交所5月期胶 下跌65元至每吨11,965元人民币。

Tazawa表示：“TOCOM指标期胶预计将在一段时间内承压，因担心中国经济以及产出国下调价格，不过我认为市场不会跌至10月初触及的173.8日圆。”

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报每公斤142.4美分,下跌0.9美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 高琦/田建华)
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