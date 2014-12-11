台湾货币市场：12月11日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月11日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期6,999.80亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--摩根士丹利发行0.65亿美元国际债券。
----------------------------------------------------------------------
(本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期 3兆(万亿)3,268.3亿台币：
12/12 2,818.50亿台币
12/15 454.50亿台币
12/16 4,247.10亿台币
12/17 2,743.50亿台币
12/18 3,988.00亿台币
12/19 1,098.00亿台币
12/22 2,128.50亿台币
12/23 955.00亿台币
12/24 859.50亿台币
12/25 3,168.50亿台币
12/26 3,607.00亿台币
12/29 2,431.50亿台
币
12/30 2,518.70亿台币
12/31 2,250.00亿台
币
--公债还本付息6.375亿台币。
12/28 99甲9期4息 6.375亿台币
--国库券到期350亿台币。
12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--12/15：央行发行两年期定存单，预定金额200亿台币，12日标售。
--12/17：彰化银行 发行2.6亿美元国际债券。
--12/18：彰化银行发行1.0亿美元国际债券。
--12/19：彰化银行发行1.4亿美元国际债券。
--12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。
--12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--营业税例行税款缴库。(完)
注：*表新增或更新。
(记者 高洁如；审校 林妙容)