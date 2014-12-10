英国经济：10月贸易逆差缩至七个月最窄，归功于石油进口减少

统计局称，原油进口额减少是进口下滑的主要原因，可能反映出北海原油产量在夏季因设备维护减产后回升。

英国对欧盟国家的商品贸易逆差收窄至60.38亿英镑，降幅超过4亿英镑，得益于出口小幅回升，尽管有人担心欧元区经济疲弱会损及需求。

英国对非欧盟国家的商品贸易逆差降幅大于预期，从9月的40.60亿英镑降至35.82亿英镑。市场原先预估为逆差38亿英镑。

计入服务贸易顺差后，英国10月整体贸易逆差缩窄至20.24亿英镑，降幅接近8亿英镑，并创下3月以来最低逆差水平。