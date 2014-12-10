英国经济：10月贸易逆差缩至七个月最窄，归功于石油进口减少

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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统计局称，原油进口额减少是进口下滑的主要原因，可能反映出北海原油产量在夏季因设备维护减产后回升。
英国对欧盟国家的商品贸易逆差收窄至60.38亿英镑，降幅超过4亿英镑，得益于出口小幅回升，尽管有人担心欧元区经济疲弱会损及需求。
英国对非欧盟国家的商品贸易逆差降幅大于预期，从9月的40.60亿英镑降至35.82亿英镑。市场原先预估为逆差38亿英镑。
计入服务贸易顺差后，英国10月整体贸易逆差缩窄至20.24亿英镑，降幅接近8亿英镑，并创下3月以来最低逆差水平。
英国商会周三表示，该国经济在2015年看来仍将强劲扩张，不过现在升息会对经济复苏构成“巨大风险”。(完)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。