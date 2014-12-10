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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 18:40 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月10日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元周二触及1.2455(R2)略下方的阻力位。反弹的延续也确认了1.2250 (S3)区域为支撑。在日线图上，可看出可能的晨星蜡烛线型，该图形倾向于反弹的延续。我们的两种每日动能研究，都呈现上升模式，支撑了这样的观点。不过只要波峰和波谷第次向下，并持续位于50日与200日移动均线之下，我就会认为欧元/美元的整体路线仍偏向下行。我会把任何进一步的涨势延续，视为卖盘再度主导市场前的修正阶段。

美元/日圆：美元周二持续走贬，落至关键障碍120.00日圆(R1)下方，在118.00线(S1)附近找到支撑。请记得我们的动能信号，我仍会维持警觉，以防持续回档。相对强弱指标位于50分界线下方，并且指向下行，而已经位于其信号线下方的乖离率移动平均值(MACD)，落入负值区域。在日线图上，价格结构仍暗示上行。不过我们的每日摆动点证实了我的看法，也就是有可能正在进行进一步的修正。14日相对强弱指标离开超买区，指向下行。我也认为MACD与价格走势之间出现空头背离。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2393 1.2374 +0.15 -9.84 1.3745

美元/日圆 119.11 119.69 -0.48 +13.11 105.30

欧元/日圆 147.63 148.08 -0.30 +2.07 144.63

美元/瑞郎 0.9696 0.9711 -0.15 +8.60 0.8928

英镑/美元 1.5671 1.5669 +0.01 -5.35 1.6556

美元/加元 1.1459 1.1442 +0.15 +7.90 1.0620

澳元/美元 0.8320 0.8291 +0.35 -6.65 0.8913

新西兰元/美元 0.7708 0.7680 +0.36 -6.07 0.8206

欧元/瑞郎 1.2018 1.2019 -0.01 -2.06 1.2271

欧元/英镑 0.7908 0.7895 +0.16 -4.69 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3098 9.3187 -0.10 +5.23 8.8474

美元/挪威克朗 7.1329 7.1227 +0.14 +17.58 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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