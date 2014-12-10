欧元/美元：欧元周二触及1.2455(R2)略下方的阻力位。反弹的延续也确认了1.2250 (S3)区域为支撑。在日线图上，可看出可能的晨星蜡烛线型，该图形倾向于反弹的延续。我们的两种每日动能研究，都呈现上升模式，支撑了这样的观点。不过只要波峰和波谷第次向下，并持续位于50日与200日移动均线之下，我就会认为欧元/美元的整体路线仍偏向下行。我会把任何进一步的涨势延续，视为卖盘再度主导市场前的修正阶段。