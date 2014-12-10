全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透伦敦12月10日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元周二触及1.2455(R2)略下方的阻力位。反弹的延续也确认了1.2250 (S3)区域为支撑。在日线图上，可看出可能的晨星蜡烛线型，该图形倾向于反弹的延续。我们的两种每日动能研究，都呈现上升模式，支撑了这样的观点。不过只要波峰和波谷第次向下，并持续位于50日与200日移动均线之下，我就会认为欧元/美元的整体路线仍偏向下行。我会把任何进一步的涨势延续，视为卖盘再度主导市场前的修正阶段。
美元/日圆：美元周二持续走贬，落至关键障碍120.00日圆(R1)下方，在118.00线(S1)附近找到支撑。请记得我们的动能信号，我仍会维持警觉，以防持续回档。相对强弱指标位于50分界线下方，并且指向下行，而已经位于其信号线下方的乖离率移动平均值(MACD)，落入负值区域。在日线图上，价格结构仍暗示上行。不过我们的每日摆动点证实了我的看法，也就是有可能正在进行进一步的修正。14日相对强弱指标离开超买区，指向下行。我也认为MACD与价格走势之间出现空头背离。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2393 1.2374 +0.15 -9.84 1.3745
美元/日圆 119.11 119.69 -0.48 +13.11 105.30
欧元/日圆 147.63 148.08 -0.30 +2.07 144.63
美元/瑞郎 0.9696 0.9711 -0.15 +8.60 0.8928
英镑/美元 1.5671 1.5669 +0.01 -5.35 1.6556
美元/加元 1.1459 1.1442 +0.15 +7.90 1.0620
澳元/美元 0.8320 0.8291 +0.35 -6.65 0.8913
新西兰元/美元 0.7708 0.7680 +0.36 -6.07 0.8206
欧元/瑞郎 1.2018 1.2019 -0.01 -2.06 1.2271
欧元/英镑 0.7908 0.7895 +0.16 -4.69 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.3098 9.3187 -0.10 +5.23 8.8474
美元/挪威克朗 7.1329 7.1227 +0.14 +17.58 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 王洋)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。