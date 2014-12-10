欧元债市：希腊公债收益率曲线倒挂，政局不稳引发违约忧虑

希腊三年期公债收益率 飙升逾100个基点至9.3%，为该券种在7月发行以来的最高位，并且超过了十年期公债8.22%的收益率 。

“这种收益率倒挂局面表明，投资者担心希腊进一步减记债务的前景。”Rabobank分析师Lyn Graham-Taylor说道。

其它低评级的欧元区公债也受到希腊政局不稳的搅扰，与此同时，油价下跌和中国经济数据疲弱令欧元区经济前景承压。

葡萄牙十年期公债收益率 上涨6个基点至2.91%，意大利 和西班牙 十年期公债收益率各自上涨3个基点，分别报2.05%和1.85%。

德国十年期公债收益率 下跌1个基点至纪录低点0.679%。（完）

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