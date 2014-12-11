重温稿-台湾货币市场：短率大致持平，资金充裕但跨年短票量偏少

* 短率平稳，月内资金充裕

* 短票量偏少，无法满足银行需求

* 债券附买回利率也持平

记者 高洁如

路透台北12月10日 - 台湾银行间短率周三持平上日。交易人士指出，银行拆借供需倾向平稳，月内的资金仍充裕，惟跨年的短票仍然不多，无法满足多数银行的需求。

资金调度人士指出，跨年的免保短票目前仍多是中油以及台电免资本计提的短票为主，目前市场上的买气仍盛，不论民营或公营银行都乐意买进，只不过无法如数满足银行的需求。银行的资金仍然偏向充裕。

〞最近很淡，大家月内的钱还是很多。〞一位民营银行交易员说。

一家大型公营银行则表示，预估要到月底最后一周，资金情势才有办法明朗化，才能决定是否拆出跨年的资金或承做短票，目前仍然保守因应。而虽然目前月内的需求不多，但央行的冲销力道也还能平衡市场供需。

每年年底时一般是银行间资金调度紧俏的时刻，因银行顾虑年底资本适足率(BIS)的问题，因此通常会将现金留于帐上，尽量不承做跨年的拆款或买入短票。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收在0.386%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，与上日相同；两周拆款利率在0.388-0.445%，上日在0.43-0.45%。

**短票量不多**

短票市场方面，交易员指出，近期市场的短票量不多，免保短票方面，除了台电与中油之外，目前银行仍少承做跨年的免保短票，还需等月底资金情势再明朗一些，才能决定。

〞很多银行都有做跨年的免保票，不过还是以台电和中油为主。〞一位票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.60%，同上日，但票量稀少；跨年自保短票利率主要在0.63-0.66%，也同上日，大区间也同上日在0.61-0.66%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.644%，前日在0.643%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.641%，前日在0.646%。

台湾央行周三存单到期金额638亿台币，共发行1,111亿台币存单，存单发行余额增473亿。 周四央行存单到期金额6,999.8亿台币，周五为2,818.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为163亿台币，累积超额准备为994亿台币、加计前期1%的超额准备为2,753亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周三大致持平，本周因有国际债券密集交割，寿险业陆续自投信抽走资金，整体分配不均，但因银行月内资金丰沛，因此调度不成问题。

市场调度人士指出，投信仍倾向落点安排在月内，但券商则希望客户以跨年为主。承作利率偏低的大型票券商将跨月公司债附买回利率低档微幅调升1基点，以藉此筹措跨年资金。

〞大部分都还是月内的钱，很少有跨过去的。〞一位大型证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，由于拆款资金相对便宜，因此月内RP已很少承作，不但没自客户端调集资金，反而还退钱出去。

不过跨年资金并不好找，因此大型票券商交易员表示，已将跨月公司债RP利率低档自0.52%调高至0.53%，希望能提高客户承作意愿。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.47%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.52%，跨月则成交在0.53-0.58%，上日在0.52-0.58%。