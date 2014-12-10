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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 18:12 BJT

航空产业：IATA调升全球航空业今年净利预估，明年料继续改善

路透日内瓦12月10日 - 国际航空运输协会(IATA)周三表示，燃料价格下滑和经济成长加速，将帮助全球航空业在2014年获得199亿美元净利，高于此前预估的180亿美元。

IATA表示，航空业净利将在2015年升至250亿美元。该机构总部设在日内瓦，代表着大约250家航空公司，占全球航运量的84%。

“行业前景正在好转。全球经济继续复苏以及油价下跌，将增强明年改善的势头，”IATA理事长Tony Tyler在声明中称。

IATA称，2015年航空业的燃料支出将降至1,920亿美元，低于今年的预估支出2,040亿美元。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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