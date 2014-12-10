亚洲企业：三分之一企业高层认为其首席财务官未能应对挑战--调查

路透香港12月10日 - 会计师行毕马威周三发表最新企业高层意见调查显示，三分之一的亚太区企业行政总裁（CEO）认为，其首席财务官（CFO）尚未准备好迎接战，因他们不明白或者没有协助CEO应对企业管理方面的挑战。

报告并指出，CEO要求CFO能够除了只专注管治和监管要求的范围外，亦能够找紧科技带来的机遇及进一步成为促进公司略策性增长的高管伙伴。

该项调查由毕马威连同福布斯观察（Forbes Insights）于今年9-10月调查了178名亚太区企业的高管（包括中国的30名），主要探讨CEO对CFO的看法，例如哪些素质为高绩效以及未来3-5年的角色变化。受访者主要是来自13个亚太国家和地区的金融服务、制造、消费品和电讯等行业。

报告指出，亚太区三分之二的CEO认为，运用财务数据分析，帮助实现企业利润增长，是CFO为企业带来战略性价值的一个重要、乃至非常重要的手段；其次为利用分析财务数据，决策新的营运模式，及提高预测能力。

来自中国及香港的CEO的看法则略有不同，63%认为利用风险管理取得竞争优势是关键，其次是吸引和留住顶尖财务人才，及认为是透过分析财务数据去实现利润增长。

毕马威中国金融管理合伙人施柏家（Isabel Zisselsberger）说，“展望2015年，预期我们的中国及香港客户会继续对这些关键因素感到共鸣，这主要是由于竞争加剧、监管及合规成本上升，以及要更好地控制盈利能力等因素。”

报告指出，CFO必须关注重点领域，还要更加具有战略意识；他们需要提高人才管理技能，更充分地利用技术和数据，还要梳理、优化财务及管理报告和管控流程，不能再陷在合规和监管等问题中停滞不前。

毕马威中国客户和创新业务合伙人兼数据分析主管查玮亮（Egidio Zarrella）称，“CFO必须在技术大背景下发挥更重要的作用。他们日后需要越来越多地解读财务数字的意义，而不只是编制历史数据，应该能够解释这些数字，并分析数字背后的意义。”（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)