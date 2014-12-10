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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 18:30 BJT

中国金属：嘉能可称中国国储局今年的确购买了铜，但没有70万吨

路透伦敦12月10日 - 嘉能可 铜业务主管Telis Mistakidis周三表示，有关中国国家物资储备局今年购买了铜的报导是正确的，不过他认为采购量没有70万吨那么多。

中国是全球最大的铜消费国，中国需求状况对铜价的影响举足轻重。

“我们能说的就是，你们看到的这些报导是正确的，”Mistakidis对投资者表示。“他们一直在买进。不过一些报导称(国储局)今年购买了70万吨铜就有点太多了。”(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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