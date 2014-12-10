东南亚股市：马来西亚股市创5月来最大单日涨幅，领涨地区市场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
电信公司Axiata Group Bhd 上扬4.5%，从前日所及的近七个月低位反弹。 印尼股市方面，蓝筹股上涨推动主要股指 走高0.8%。穆迪周三表示，印尼可能会因油价下跌而受 益。 新加坡和越南股市小涨，但菲律宾股市 逆势微跌。 泰国股市周三因公共假日休市，周四恢复交易。 涨跌 当日 今年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.42 2.65 +0.64 +7.22 388.37 新加坡 3325.81 5.97 +0.18 +5.00 3167.43 马来西亚 1765.52 27.42 +1.58 -5.43 1866.96 印尼 5165.41 43.10 +0.84 +20.85 4274.18 菲律宾 7175.08 -8.79 -0.12 +21.82 5889.83 越南 557.19 1.88 +0.34 +10.42 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 田建华/朱晓军；审校 徐文焰/白云)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。