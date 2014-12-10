版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 18:36 BJT

东南亚股市：马来西亚股市创5月来最大单日涨幅，领涨地区市场

电信公司Axiata Group Bhd 上扬4.5%，从前日所及的近七个月低位反弹。
    
    印尼股市方面，蓝筹股上涨推动主要股指 走高0.8%。穆迪周三表示，印尼可能会因油价下跌而受
益。
    
    新加坡和越南股市小涨，但菲律宾股市 逆势微跌。
    
    泰国股市周三因公共假日休市，周四恢复交易。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2013年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   416.42     2.65   +0.64   +7.22   388.37
    新加坡                   3325.81     5.97   +0.18   +5.00  3167.43
    马来西亚                  1765.52    27.42   +1.58   -5.43  1866.96
    印尼                      5165.41    43.10   +0.84  +20.85  4274.18
    菲律宾                     7175.08    -8.79   -0.12  +21.82  5889.83
    越南                        557.19     1.88   +0.34  +10.42   504.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 田建华/朱晓军；审校 徐文焰/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐