版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 19:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货反弹，因12月初出口增加

路透吉隆坡12月10日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，从昨日触及
的近一周低位反弹，因数据显示马来西亚12月初的棕榈油出口增加，巩固
了对需求前景的乐观情绪。
    
    但布兰特原油价格趋疲抑制了棕榈油涨幅，因为原油价格偏低引发对
市场担心买家燃料需求可能转向棕榈油之外的品种。布兰特原油期货<LCO
c1>跌破每桶66美元，受油市供应过剩影响。
    
    船货调查机构Intertek Testing Services周三称，马来西亚12月1-1
0日的棕榈油出口从上月同期的400,614吨上升1.7%，至407,425吨。
    
    指标2月棕榈油期货 收高2.1%，至每吨2,174马币(林吉特)，
周二曾触及12月3日以来最低位2,119马币。
    
    总成交量为56,489口，高于日均成交量35,000口。(完)
   
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 白云; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐