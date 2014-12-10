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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 18:52 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月10日

路透香港12月10日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    110.59亿元人民币（已用14.9%）    101.09亿元人民币（已用3.7%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   251,929,690      549,023,482        800,953,173
   2    中国平安                   608,850,171      103,440,588        712,290,758
   3    贵州茅台                   428,651,561       49,020,492        477,672,053
   4    海通证券                   141,504,777      211,644,992        353,149,769
   5    上汽集团                   261,667,731       80,537,861        342,205,593
   6    民生银行                   193,449,816       22,523,768        215,973,584
   7    青岛海尔                   187,524,215       26,276,826        213,801,042
   8    宇通客车                   140,461,013       57,741,187        198,202,201
   9    海螺水泥                    75,198,802      113,221,962        188,420,765
  10    工商银行                   114,872,025       68,644,838        183,516,863
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                  158,034,860      16,376,360      174,411,220
   2    海通证券                       49,236,708      46,723,540       95,960,248
   3    中信证券                       20,247,525      12,916,225       33,163,750
   4    建设银行                       24,123,290       1,974,160       26,097,450
   5    中国人民保险集团               25,103,610         252,000       25,355,610
   6    碧桂园                         17,899,290               -       17,899,290
   7    现代牧业                        6,217,750      11,071,820       17,289,570
   8    广州广船国际股份               14,680,700         287,600       14,968,300
   9    民生银行                        8,722,640       4,806,580       13,529,220
  10    中海油田服务                   10,164,640       3,320,680       13,485,320
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
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