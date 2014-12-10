表格：沪港通市场数据摘要--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透香港12月10日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 110.59亿元人民币（已用14.9%） 101.09亿元人民币（已用3.7%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 251,929,690 549,023,482 800,953,173 2 中国平安 608,850,171 103,440,588 712,290,758 3 贵州茅台 428,651,561 49,020,492 477,672,053 4 海通证券 141,504,777 211,644,992 353,149,769 5 上汽集团 261,667,731 80,537,861 342,205,593 6 民生银行 193,449,816 22,523,768 215,973,584 7 青岛海尔 187,524,215 26,276,826 213,801,042 8 宇通客车 140,461,013 57,741,187 198,202,201 9 海螺水泥 75,198,802 113,221,962 188,420,765 10 工商银行 114,872,025 68,644,838 183,516,863 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 158,034,860 16,376,360 174,411,220 2 海通证券 49,236,708 46,723,540 95,960,248 3 中信证券 20,247,525 12,916,225 33,163,750 4 建设银行 24,123,290 1,974,160 26,097,450 5 中国人民保险集团 25,103,610 252,000 25,355,610 6 碧桂园 17,899,290 - 17,899,290 7 现代牧业 6,217,750 11,071,820 17,289,570 8 广州广船国际股份 14,680,700 287,600 14,968,300 9 民生银行 8,722,640 4,806,580 13,529,220 10 中海油田服务 10,164,640 3,320,680 13,485,320 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141210)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。