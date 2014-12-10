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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 19:27 BJT

国际油市：亚洲航煤现货升水下降，因天气预报显示日本将迎来暖冬

路透新加坡12月10日 - 亚洲航煤现货升水周三下跌，交易商指因日
本今年冬季的气温多半会高于均值，将降低对取暖油的需求。
    
    路透数据显示，亚洲航煤现货升水下跌0.21美元，至较新加坡报价每
桶升水0.02美元。
    
    日本气象厅在每月发布的三个月天气预报中称，在12月至明年2月期
间，包括东京地区在内的日本东部，气温将有50%的机率高于均值。
    
    日本石油连盟公布的最新数据显示，上周日本出售的煤油数量较上年
同期减少26%，航煤销量减少78%。
    
    新加坡现货市场成交两笔航煤交易，没有达成柴油交易。
    
    壳牌向中国航油售出24.5万桶航煤，价格为较新加坡1月5-9日报价均
值每桶升水0.10美元，船期为1月4至8日。
    
    兴隆从壳牌买入10万桶航煤，价格为较新加坡12月22-30日平均报价
每桶贴水0.20美元，船期为12月25至29日。(完)
            
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文      
    

 (编译 于春红; 审校 白云)
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