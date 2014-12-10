国际油市：亚洲航煤现货升水下降，因天气预报显示日本将迎来暖冬

路透新加坡12月10日 - 亚洲航煤现货升水周三下跌，交易商指因日 本今年冬季的气温多半会高于均值，将降低对取暖油的需求。 路透数据显示，亚洲航煤现货升水下跌0.21美元，至较新加坡报价每 桶升水0.02美元。 日本气象厅在每月发布的三个月天气预报中称，在12月至明年2月期 间，包括东京地区在内的日本东部，气温将有50%的机率高于均值。 日本石油连盟公布的最新数据显示，上周日本出售的煤油数量较上年 同期减少26%，航煤销量减少78%。 新加坡现货市场成交两笔航煤交易，没有达成柴油交易。 壳牌向中国航油售出24.5万桶航煤，价格为较新加坡1月5-9日报价均 值每桶升水0.10美元，船期为1月4至8日。 兴隆从壳牌买入10万桶航煤，价格为较新加坡12月22-30日平均报价 每桶贴水0.20美元，船期为12月25至29日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)